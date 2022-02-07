Швеция отменяет ограничения на въезд в страну – СМИ

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Правительство Швеции приняло решение об отмене запрета на въезд в страну. Об этом сообщает SR.

Отмечается, что ограничения будут сняты со среды, 9 февраля. С этого дня граждане государств Евросоюза, Северной Европы и Европейской экономической зоны смогут въезжать на территорию Швеции без предъявления ковид-паспортов.

Запрет на въезд на территорию королевства для жителей других стран будет снят 31 марта.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в стране с 9 февраля будут отменены все антиковидные ограничения. Она отметила, что пандемия еще не закончилась, но высокий уровень вакцинации позволяет отказаться от строгих правил.