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На подконтрольную Киеву территорию Донбасса прибыли наемники из Польши. Об этом сообщает управление Народной милиции.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Попасная были замечены две вооруженные группы в количестве до 20 человек в смешанной форме одежды тактического типа. В результате доразведки выяснилось, что прибывшие разговаривают на польском языке. По информации управления, они прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады.

"Их задача – проведение совместно с подразделениями украинских сил специальных операций, точечных диверсионно-террористических актов, направленных на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и запугивание местного населения", – говорится в сообщении.

В Народной милиции рассказали, что наемники пытаются нанести более значимый урон объектам гражданской инфраструктуры, чтобы вынудить ДНР на ответные действия.

"Продолжаются поставки летального оружия западными странами на Украину. Наиболее циничными выглядят действия правительства Польши. В начале этого года, когда Польша принимала председательство в ОБСЕ, премьер-министр Матеуш Моравецкий говорил, что Польша сделает все необходимое для мира и безопасности в Европе", – уточнили в ДНР.

В управлении подчеркнули, что спустя месяц Моравецкий открыто заявил о намерении передать украине боеприпасы, беспилотные летальные аппараты. В Народной милиции заявили, что такие действия и слова Польши провоцируют эскалацию обстановки и подталкивают Киев начать геноцид населения Донбасса.

В управлении также рассказали о прибытии в Донбасс националистов "Правого сектора" (запрещенная в России организация). По информации ведомства, два подразделения боевиков прибыли в расположение 54-й механизированной и 56-й отдельной мотопехотной бригад.

"Украинское командование не просто усиливает свою группировку возле столицы Донецкой Народной Республики, а формирует штурмовые группы из идеологически мотивированных националистов, которые должны будут вести боевые действия в городе и выполнять задачи, невзирая на гибель мирного населения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Донецкой Народной Республики погиб на линии соприкосновения в Донбассе. В Народной милиции рассказали, что снайпер 25-й ОВДБр (отдельной воздушно-десантной бригады) по приказу военного преступника Кураша открыл прицельный огонь по позиции защитников.

