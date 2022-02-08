Песков прокомментировал кашель Путина на заседании Совета по науке и образованию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кашель Владимира Путина во время заседания Совета по науке и образованию.

"Все хорошо. Здоров", – сказал представитель Кремля ТАСС, отметив, что переговоры с руководителями Венгрии, Аргентины и Франции не сказались на здоровье президента.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что вокруг Владимира Путина принимаются все необходимые меры защиты его здоровья в условиях распространения коронавируса.

При этом пресс-секретарь президента признал, что российский лидер не надевает маску в определенные моменты, которые связаны с публичными выступлениями.

