Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через госуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин поручил властям регионов России обеспечить возможность вызова врача на дом путем подачи заявки через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Данное поручение регионы должны выполнить до 1 июля. Кроме того, правительству до 31 марта необходимо обеспечить техническую реализацию данного онлайн-сервиса по вызову врача на дом.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мишустин сообщил, что дистанционный порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта. По его словам, необходимость таких правил продиктована особенностями течения COVID-19 при заражении "Омикроном".

Москвичи с симптомами ОРВИ могут дистанционно получить консультацию врача и открыть больничный без посещения поликлиники. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте ЕМИАС.

