Песков заявил, что РФ не отказывается от встречи Путина и Зеленского

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Конкретные цели возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не сформулированы, а это является необходимым условием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского.
"Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, (РФ. – Прим. ред.) будет готова встречаться с кем угодно", – подчеркнул Песков.
Ранее он сообщал, что Россия приветствует усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Однако основные разногласия между Москвой и Киевом связаны именно с процессом выполнения минских договоренностей со стороны Украины.
Он также добавил, что Россия положительно относится к инициативе турецкой стороны повлиять на украинцев и подвигнуть их на выполнение ранее достигнутых договоренностей.
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