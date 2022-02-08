Путин предупредил об отсутствии победителей, если Украина попытается вернуть Крым

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Если Украина вступит в НАТО и после этого попытается вернуть Крым силой, то выигравших в этом конфликте не будет. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!" – сказал российский лидер, обращаясь к своему коллеге.
По его словам, обеспокоенность Москвы обусловлена в том числе и вопросами состояния общеевропейской безопасности. В связи с этим он напомнил, что Киев несколько раз предпринимал попытки решить вопрос Донбасса военным путем, затем были приняты Минские соглашения, однако нет гарантий, что Украина не попытается снова прибегнуть к силе.
"Ведь дважды уже пытались. Кто гарантирует от третьей (стороны. – Прим. ред.)?" – добавил Путин.
В свою очередь, французский лидер пообещал на предстоящих переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским убедить последнего в том, что соблюдение Минских соглашений является единственным способом добиться прогресса в вопросе внутриукраинского кризиса.
Ранее бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк усомнился в возможности полномасштабной войны с Россией. Он обратил внимание на тот факт, что у границ с Украиной отсутствует достаточное количество российских военных, однако если бы Москва хотела захватить какой-нибудь украинский город, то уже бы направила к границе войска.
В Москве считают неприемлемой мысль о военном конфликте между РФ и Украиной
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