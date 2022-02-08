Путин сообщил о готовности предоставить Порошенко убежище по гуманитарным соображениям

Фото: EPA/TASS/ZURAB KURTSIKIDZE

Россия может предоставить убежище экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как пишет РИА Новости, Путин уже предлагал Порошенко политическое убежище.

"Сейчас на того же Порошенко накатывают, обвиняют его в госизмене, намекают на то, что он подписывал (Минские. – Прим. ред.) соглашения. Да, он подписывал соглашения, и что? Вся страна это приняла", – обратил внимание Путин.

Президент РФ отметил, что убежище может быть предоставлено Порошенко по гуманитарным соображениям.

"Так и знал, что так будет, как в воду глядел. Так и произошло", – добавил Путин.

Обвинение в государственной измене было предъявлено Порошенко в конце декабря прошлого года. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса, однако вернулся в Киев 17 января.

По итогам прошедшего 19 января заседания Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента под личное обязательство.

До этого Порошенко заснул на судебном заседании по избранию меры пресечения, облокотившись на руку во время выступления адвоката Игоря Голованя. Экс-президент проспал чуть больше минуты. На данный инцидент никто из участников заседания не обратил внимания.