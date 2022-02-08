Путин ответил поговоркой на критику Минских соглашений со стороны Украины

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Владимир Путин прокомментировал поговоркой критику Минских соглашений со стороны властей Украины. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ обратил внимание, что в Киеве постоянно меняют позицию по вопросу выполнения Минских договоренностей. В частности, Владимир Зеленский ранее заявлял, что ему не нравится ни один пункт данных соглашений.

"Нравится – не нравится, терпи, моя красавица", – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что достигнутые договоренности необходимо исполнять.

Ранее Путин заявил Макрону, что Украина отказывается выполнять Минские соглашения. В свою очередь, президент Франции пообещал затронуть этот вопрос на предстоящих переговорах с Зеленским.

До этого зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал безумием сообщения западных стран о потенциальном захвате Киева со стороны РФ. Таким образом он прокомментировал материал издания The Washington Post, в котором авторы предположили, что Россия могла бы захватить Киев за несколько дней.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Минские соглашения должны быть исполнены в полном объеме, а не по частям, как того добиваются украинские власти.

Он добавил, что Москва с самого начала взывает к выполнению всего пакета соглашений. Если этого не сделать, уверен дипломат, то урегулировать кризис на юго-востоке Украины будет невозможно.