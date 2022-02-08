Путин заявил, что НАТО пытается поучать Россию

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Члены НАТО предпринимают попытки поучать Россию. Такое мнение высказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер обратил внимание, что Альянс придвинул свою инфраструктуру к границам России. При этом члены НАТО пытаются влиять на то, где и как РФ должна размешать вооруженные силы.

"В НАТО <...> считают возможным требовать не проводить запланированные маневры и учения", – передает РИА Новости слова Путина.

Президент РФ выразил позицию, что передвижение российских войск по собственной территории интерпретируется как угроза вторжения.

Путин также обратил внимание, что в стратегии Альянса РФ обозначена противником.

Переговоры президентов России и Франции продолжались более пяти часов. Во время беседы Путин обращался к Макрону на "ты".

Российский лидер отмечал, что рад видеть французского коллегу спустя два года. По словам Путина, за это время у сторон накопилось много вопросов, которые необходимо обсуждать в прямом формате.

В свою очередь, Макрон назвал диалог с Россией главным и необходимым инструментом для достижения стабильности и безопасности в Европе. Также он заявил о планах продолжать сотрудничество с Россией в сферах культуры, науки и экономики, а также Трианонский диалог.