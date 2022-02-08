Путин рассказал о переговорах с Макроном

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин прокомментировал переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет РИА Новости.
Российский лидер назвал диалог содержательным и полезным.
"Переговоры прошли в деловом ключе", – сказал Путин.
Российский президент подчеркнул, что в ходе беседы обсуждались вопросы по гарантиями безопасности. Он обратил внимание, что основные озабоченности РФ по данной теме оказались проигнорированы США и НАТО.
Путин также заявил Макрону, что Украина отказывается выполнять Минские соглашения.
Президент России добавил, что в ходе беседы стороны выразили готовность продолжать сотрудничество в экономической, культурной и социальной сферах. Путин поблагодарил Макрона за усилия по урегулированию отношений РФ и НАТО.
Переговоры лидеров РФ и Франции продолжались более пяти часов. Во время беседы Путин обращался к Макрону на "ты".
Российский лидер отмечал, что рад видеть французского коллегу спустя два года. По словам Путина, за это время у сторон накопилось много вопросов, которые необходимо обсуждать в прямом формате.
В свою очередь, Макрон назвал диалог с Россией главным и необходимым инструментом для достижения стабильности и безопасности в Европе. Также он заявил о планах продолжать сотрудничество с Россией в сферах культуры, науки и экономики, а также Трианонский диалог.
Путин и Макрон проведут итоговую пресс-конференцию после переговоров
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