Путин обращался к Макрону на "ты" во время переговоров в Москве

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин обращался к президенту Франции Эммануэлю Макрону на "ты" во время переговоров в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В свою очередь, Макрон при встрече с президентом России обратился к нему по имени и узнал, как у него дела.

"Vladimir! Whats up? How are you?" – спросил Макрон. "Im fine", – заверил Путин.

Также в начале встречи произошла заминка с переводом беседы. Путин уточнил, будут ли переводчики или перевод будет синхронным, после чего переговоры лидеров стран начались.

Российский лидер отметил, что рад видеть Макрона спустя два года. По словам Путина, за это время у сторон накопилось много вопросов, которые необходимо обсуждать в прямом формате. Макрон поблагодарил Путина за прием и выделенное время для переговоров.

В ходе беседы Макрон назвал диалог с Россией главным и необходимым инструментом для достижения стабильности и безопасности в Европе. Также он заявил о планах продолжать сотрудничество с Россией в сферах культуры, науки и экономики, а также Трианонский диалог.