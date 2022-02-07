Кремль готов изучить документы Минска о якобы финансировании из РФ оппозиции Белоруссии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Документы о причастности российского бизнеса к финансированию белорусской оппозиции, о которых ранее заявил Александр Лукашенко, передадут Владимиру Путину для ознакомления, когда Москва получит их от Минска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне об этом ничего не известно. Когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнеры и друзья. А дальше с ним нужно будет ознакомиться", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он добавил, что пока не известно, о чем там пойдет речь, поэтому комментарии давать рано.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что был обижен на Россию, когда узнал о задержании на территории республики 33 граждан РФ. Он подтвердил, что поверил тогда в то, что россияне прибыли в страну для дестабилизации ситуации.

В конце июля прошлого года Белоруссия задержала на своей территории группу из 33 граждан России, которых в Минске назвали сотрудниками ЧВК. Впоследствии они были арестованы по подозрению в подготовке беспорядков в республике.

Россия расценила задержание своих граждан как несоответствие союзническим отношениям. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, задержанные являются сотрудниками ЧОПа, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию и опоздали на рейс.