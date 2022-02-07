Кремль не видит ограничений для въезда журналистов DW в Москву в составе пула канцлера ФРГ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Представители немецкой медиакомпании Deutsche Welle смогут присутствовать на встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, если приедут в составе пула. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, тогда они смогут работать. Другое дело, что компания не сможет иметь своего корреспондентского пункта и осуществлять вещание на территории Российской Федерации", – цитирует Пескова "Газета.ру".
Не видит проблем в том, чтобы журналисты Deutsche Welle прибыли в Москву в сопровождении канцлера ФРГ Олафа Шольца, и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что корреспонденты данного СМИ могут свободно въезжать в Россию в короткие командировки.
Визит Шольца в Россию состоится 15 февраля. Поводом для встречи двух лидеров стала напряженность, возникшая после запрета на работу одного из российских СМИ в Германии и зеркального ответа на это решение со стороны Москвы.
Так, 2 февраля немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions в Германии. В Кремле данное решение охарактеризовали как посягательство на свободу слова и ограничение работы международного СМИ. В качестве ответной меры в России закрыли корреспондентский пункт Deutsche Welle, а также прекратили вещание телерадиокомпании на территории страны.
МИД РФ объявил об ответных мерах из-за запрета вещания RT DE в Германии
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