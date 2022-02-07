Песков заявил, что информацию об увольнении учителя за стихи Хармса нужно перепроверить

7 февраля, 13:29
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что в Санкт-Петербурге уволили учителя за чтение школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, эти сообщения нужно перепроверить.
"Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее – дело незавидное. Нужно сначала все-таки все переподтверждать", – сказал он.
Ранее учительница Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что ее попросили уволиться из гимназии после того, как она прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов – Даниила Хармса и Александра Введенского.
По словам педагога, директор образовательного учреждения собрала экстренное совещание, на котором заявила, что вышеперечисленные поэты были пособниками фашистов и врагами народа. После этого Сапрыкину попросили написать заявление об уходе.
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