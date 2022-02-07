Подростки старше 14 лет смогут регистрироваться на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Собственные аккаунты на портале госуслуг появятся и у детей. Об этом на оперативном совещании со своими заместителями сообщил Михаил Мишустин.

"Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы", – пояснил он.

Председатель правительства напомнил, что в прошлом дети могли пользоваться функционалом портала госуслуг лишь через учетную запись родителей.

"Это не всегда удобно", – отметил Мишустин.

Теперь дети смогут пользоваться личными аккаунтами. Это позволит школьникам зайти в свой электронный дневник, чтобы посмотреть оценки или узнать домашнее задание. Подростки, желающие подработать во время каникул, смогут самостоятельно оформить заявку.

"Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов", – выразил уверенность глава кабмина.

Кроме того, Мишустин отметил, что в России на постоянной основе будет проводиться мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Все ответственные организации будут направлять сведения в специальную информационную систему.

"Таким образом, мы создадим механизм оперативного получения и обработки данных обо всех государственных услугах, которые оказываются в нашей стране", – добавил премьер-министр.

По его мнению, это позволит повысить качество предоставления услуг, а также даст возможность сделать взаимодействие государства и граждан максимально простым.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сделать похороны госуслугой. Законопроект предполагает, что похоронное дело будет осуществляться специализированными службами, созданными органами местного самоуправления. При этом авторы инициативы отметили, что сейчас ритуальные услуги фактически стали видом предпринимательской деятельности.