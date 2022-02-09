Россиянам рассказали о самых выгодных направлениях туризма

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На сегодняшний день у российских туристов существует очень большой выбор направлений для отдыха, в частности в курортном сегменте, рассказала "Ленте.ру" специалист в сфере туризма Майя Котляр.
Среди недорогих направлений эксперт выделила Турцию, однако, по словам Котляр, нельзя сказать, что туристические пакеты будут по-настоящему бюджетными.
"Но в Турции есть разный уровень отелей, удовлетворяющих разную аудиторию, и билеты относительно недорогие на любые курорты, потому что туда массово и без ограничений летают авиакомпании. Это все сказывается на цене", – пояснила специалист.
Также Котляр обратила внимание на Египет. Несмотря на то что из-за сильной жары его считают не летним направлением, многие посещают его и в это время года. По словам эксперта, Египет становится всесезонным направлением, так как там идет развитие курортов Средиземноморья.
"В этом сезоне люди откроют не только Красное море Египта, но и курорты Средиземноморья, где менее жарко – те же курорты Марасси, которые находятся недалеко от Александрии. Там вполне комфортная температура, вполне комфортные условия для въезда", – рассказала Котляр.
Из недорогих стран ЕС специалист выделила Болгарию, Хорватию, Албанию, Кипр и Грецию. Болгария заняла первую строчку среди бюджетных направлений в связи с тем, что с этой страной есть прямое авиасообщение, там очень несложные протоколы для въезда путешественников, а также недорогие билеты и размещение на любой вкус.
На втором месте оказалась Хорватия. Эксперт уточнила, что это бюджетное направление из-за существования регулярных авиарейсов. В настоящее время они летают с ограничениями около двух раз в неделю, но к лету возможен запуск ежедневного авиасообщения.
Греция, по словам специалиста, обойдется дороже, потому что туда ограничено авиасообщение. Рейсы осуществляются на крупные острова.
"Можно летать на материковую часть, в Афины, на Крит и все на этом. Пока не откроется нормальное авиасообщение на Корфу, на Родос, на Халкидики, билеты будут дорогие. И в целом, Греция – не такая дешевая страна для отдыха, даже если мы выбираем три звезды", – подчеркнула Котляр.
Касаемо азиатских стран, как отметила эксперт, в настоящее время для туристов доступна Шри-Ланка. Также из экзотических направлений она рекомендовала обратить внимание на Кубу и Доминикану. По словам Котляр, это одни из самых доступных и бюджетных круглогодичных мест, кроме того, турпакеты туда можно купить дешевле, чем в Турцию или Египет.
"Что касается жарких стран, все сезоны ездят в Эмираты, хотя там очень жарко летом, но тем не менее из-за жары, из-за того, что там наступает спад сезона, цены на отели очень сильно падают по сравнению с сезоном. На 50% дешевле стоят. И люди летают, потому что кондиционирование везде, закрывают глаза на жару", – заключила специалист.
Ранее россиян предупредили о резком подорожании туров на летний период. Стоимость путевок может достигнуть максимальных показателей за все годы. Кроме того, туроператоры советуют планировать отдых заранее, поскольку благодаря раннему бронированию можно значительно сэкономить.
Россиян предупредили о подорожании летних туров
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