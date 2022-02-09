Россиянам рассказали о самых выгодных направлениях туризма

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На сегодняшний день у российских туристов существует очень большой выбор направлений для отдыха, в частности в курортном сегменте, рассказала "Ленте.ру" специалист в сфере туризма Майя Котляр.

Среди недорогих направлений эксперт выделила Турцию, однако, по словам Котляр, нельзя сказать, что туристические пакеты будут по-настоящему бюджетными.

"Но в Турции есть разный уровень отелей, удовлетворяющих разную аудиторию, и билеты относительно недорогие на любые курорты, потому что туда массово и без ограничений летают авиакомпании. Это все сказывается на цене", – пояснила специалист.

Также Котляр обратила внимание на Египет. Несмотря на то что из-за сильной жары его считают не летним направлением, многие посещают его и в это время года. По словам эксперта, Египет становится всесезонным направлением, так как там идет развитие курортов Средиземноморья.

"В этом сезоне люди откроют не только Красное море Египта, но и курорты Средиземноморья, где менее жарко – те же курорты Марасси, которые находятся недалеко от Александрии. Там вполне комфортная температура, вполне комфортные условия для въезда", – рассказала Котляр.

Из недорогих стран ЕС специалист выделила Болгарию, Хорватию, Албанию, Кипр и Грецию. Болгария заняла первую строчку среди бюджетных направлений в связи с тем, что с этой страной есть прямое авиасообщение, там очень несложные протоколы для въезда путешественников, а также недорогие билеты и размещение на любой вкус.

На втором месте оказалась Хорватия. Эксперт уточнила, что это бюджетное направление из-за существования регулярных авиарейсов. В настоящее время они летают с ограничениями около двух раз в неделю, но к лету возможен запуск ежедневного авиасообщения.

Греция, по словам специалиста, обойдется дороже, потому что туда ограничено авиасообщение. Рейсы осуществляются на крупные острова.

"Можно летать на материковую часть, в Афины, на Крит и все на этом. Пока не откроется нормальное авиасообщение на Корфу, на Родос, на Халкидики, билеты будут дорогие. И в целом, Греция – не такая дешевая страна для отдыха, даже если мы выбираем три звезды", – подчеркнула Котляр.

Касаемо азиатских стран, как отметила эксперт, в настоящее время для туристов доступна Шри-Ланка. Также из экзотических направлений она рекомендовала обратить внимание на Кубу и Доминикану. По словам Котляр, это одни из самых доступных и бюджетных круглогодичных мест, кроме того, турпакеты туда можно купить дешевле, чем в Турцию или Египет.

"Что касается жарких стран, все сезоны ездят в Эмираты, хотя там очень жарко летом, но тем не менее из-за жары, из-за того, что там наступает спад сезона, цены на отели очень сильно падают по сравнению с сезоном. На 50% дешевле стоят. И люди летают, потому что кондиционирование везде, закрывают глаза на жару", – заключила специалист.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании туров на летний период. Стоимость путевок может достигнуть максимальных показателей за все годы. Кроме того, туроператоры советуют планировать отдых заранее, поскольку благодаря раннему бронированию можно значительно сэкономить.

