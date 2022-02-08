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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 рекомендовал желающим сэкономить на отдыхе в Турции не затягивать и покупать путевки уже сейчас.

Ранее в Ассоциации туроператоров России спрогнозировали рост цен на отдых в Турции. С апреля стоимость может вырасти на 25–50% в зависимости от курорта и отеля.



Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Традиционно в период акций раннего бронирования можно сэкономить на путешествиях от 10 до 40%. Акции продлятся до конца марта, и это дает возможность нивелировать в том числе возможное будущее подорожание цены.

Наиболее популярные направления в Турции находятся на Анталийском побережье – это Сиде и Белек, подчеркнул Горин. Также популярны Бодрум, Даламан и Измир.

"Сейчас по акциям раннего бронирования можно успеть купить туры в отель 3* на двоих от 60 тысяч рублей, в отель 4* – от 80 тысяч рублей, в отель 5* – в среднем от 90–100 тысяч рублей", – сообщил вице-президент РСТ.

Многие компании предоставляют возможность оформить тур по предоплате от 10 до 25%, что снижает общую стоимость поездки. Доплата происходит за две недели до вылета по курсу на день оплаты.

Помимо роста цен, Горин предупредил о возможном дефиците мест на турецких курортах в высокий туристический сезон. По его словам, в страну наблюдается высокий спрос из Германии и Великобритании.

"В прошлом году в Турции отдохнули 4,7 млн россиян. Это меньше, чем в 2019 году, когда было 6,9 млн человек. В этом году есть все основания, что возобновится полный туристический поток, как это было и до пандемии", – сказал вице-президент РСТ.

В условиях пандемии эксперт рекомендовал туристам приобретать страховку от невылета, которая стоит от 1 до 5% от цены турпакета.

Ранее сообщалось, что Австралия откроет границы для иностранных граждан с 21 февраля. Премьер-министр страны Скотт Моррисон отметил, что Австралия откроет границы для всех оставшихся обладателей виз. По его словам, въехать в страну смогут туристы, прошедшие полную вакцинацию.

