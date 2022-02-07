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Туризм

7 февраля, 14:47

Туроператоры спрогнозировали значительный рост цен на отдых в Турции

туризм

Фото: depositphotos/wjarek

Туроператоры России спрогнозировали рост цен на отдых в Турции к началу летнего сезона. Стоимость может вырасти на 25–50% в зависимости от курорта и отеля. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

По сравнению с прошлым годом стоимость пляжного отдыха в Турции выросла на 10–25%. Сейчас туроператоры предлагают скидки по акциям раннего бронирования, что сгладит рост цен.

"После окончания этих акций в конце марта цены вновь начнут расти и к лету поднимутся на 25–50% в зависимости от курорта и отеля по сравнению с теми, что предлагаются сейчас", – отметили в АТОР.

Туроператоры также считают, что из-за акций раннего бронирования по данному направлению в конце весны и начале лета не будет горящих туров.

Сейчас по акциям раннего бронирования путевку в Турцию на 10 ночей в июне в трехзвездочные отели можно приобрести от 60 000 рублей на двоих, в четырехзвездочные – от 63 000 рублей, в пятизвездочные – от 88 000 рублей.

Ранее сообщалось, что с 21 февраля Австралия откроет границы для иностранных граждан. По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, Австралия откроет границы для всех оставшихся обладателей виз. По его словам, въехать в страну смогут туристы, прошедшие полную вакцинацию.

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