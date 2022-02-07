Туроператоры спрогнозировали значительный рост цен на отдых в Турции

Фото: depositphotos/wjarek
Туроператоры России спрогнозировали рост цен на отдых в Турции к началу летнего сезона. Стоимость может вырасти на 25–50% в зависимости от курорта и отеля. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.
По сравнению с прошлым годом стоимость пляжного отдыха в Турции выросла на 10–25%. Сейчас туроператоры предлагают скидки по акциям раннего бронирования, что сгладит рост цен.
"После окончания этих акций в конце марта цены вновь начнут расти и к лету поднимутся на 25–50% в зависимости от курорта и отеля по сравнению с теми, что предлагаются сейчас", – отметили в АТОР.
Туроператоры также считают, что из-за акций раннего бронирования по данному направлению в конце весны и начале лета не будет горящих туров.
Сейчас по акциям раннего бронирования путевку в Турцию на 10 ночей в июне в трехзвездочные отели можно приобрести от 60 000 рублей на двоих, в четырехзвездочные – от 63 000 рублей, в пятизвездочные – от 88 000 рублей.
Ранее сообщалось, что с 21 февраля Австралия откроет границы для иностранных граждан. По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, Австралия откроет границы для всех оставшихся обладателей виз. По его словам, въехать в страну смогут туристы, прошедшие полную вакцинацию.
Телезрителям рассказали, будут ли отменять курортные сборы в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: