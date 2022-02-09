Льготникам стало доступно оформление электронных билетов на электрички в приложении РЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральные льготники теперь могут оформлять электронные билеты на электрички в приложении "РЖД Пассажирам", сообщает пресс-служба компании.

"Пассажиры, относящиеся к федеральным льготным категориям граждан (инвалиды, ветераны, лица, подвергшиеся радиации) и имеющие право на получение социальной услуги по бесплатному проезду на пригородных поездах, теперь могут приобретать безденежные билеты дистанционно – в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такую услугу предоставляют 24 из 25 пригородных перевозчиков. В настоящее время исключением является ЦППК, однако планируется, что услуга у данного перевозчика заработает уже в марте.

Ранее сообщалось, что в новой версии мобильного приложения ЦППК больше не нужно вводить паспортные данные при покупке билетов на пригородные электрички.

В предыдущем обновлении приложения "Расписание и билеты ЦППК" была введена функция покупки и возврата билетов на фирменные экспрессы с местами без перехода по внешней ссылке. Кроме того, в приложении доступно оформление разовых билетов на электропоезда для проезда от ряда станций всех направлений МЖД, бонусная программа лояльности "Саквояж бонус" и онлайн-библиотека.

