Три навеса "сухие ноги" появятся на ТПУ "Славянский бульвар"

Рендер: Дептранс

В ближайшие два года на транспортно-пересадочном узле "Славянский бульвар" установят три новых навеса "сухие ноги", которые обеспечат комфортное перемещение пассажиров между стациями метро и МЦД и автобусными остановками, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы не только строим и открываем новые станции и вокзалы, но и развиваем уже существующие точки транспортного каркаса столицы. Мы всегда стараемся пройти "путем пассажира" и понять, где можно сделать еще лучше и комфортнее. Если говорить о хабе "Славянский бульвар" – он уже один из самых удобных в столице, но поток его продолжает расти, сегодня в сутки здесь более 100 тысяч пассажиров. Именно поэтому мы продолжим его развитие: с помощью новых навесов создадим единое комфортное пространство с современными сервисами", – сообщил Ликсутов в своей колонке на сайте транспортного комплекса.

Согласно проекту, первый стеклянный навес появится между станцией метро "Славянский бульвар" и участком Кутузовского проспекта, где расположены остановки наземного транспорта в сторону области и подземный переход. Он спроектирован в соответствии с дизайном станции метрополитена.

Второй навес будет непрозрачным. Он протянется вдоль автобусных остановок в сторону области и накроет спуск в подземный переход через Кутузовский проспект. Высота навеса, который будет защищать пассажиров от солнца и осадков, составит 6 метров.

Третий многоуровневый навес построят на противоположной стороне Кутузовского проспекта в зоне посадки на наземный транспорт в сторону центра. Он будет состоять из трех частей.

Кроме того, здесь установят светофор для безопасного перехода через Староможайское шоссе к торговому центру, удобные элементы навигации, лавочки, вендинговые аппараты, обустроят пункты аренды самокатов и велопарковки. Это позволит сформировать единое комфортное пространство для пассажиров. Также в рамках проекта планируется провести благоустройство территории у выхода из станции метро и обновить дорожки в Можайском плодовом саду.

1 из 10



Станция первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) Славянский бульвар была открыта в 2020 году. Вместе со станцией метро и автобусными остановками она образует один из самых больших транспортно-пересадочных узлов столицы.

"Пассажиропоток станции D1 вырос с нуля до 26 тысяч в рабочий день. Число пассажиров всего ТПУ "Славянский бульвар", который теперь объединяет и метро, и МЦД, и автобусы, и дальние электропоезда, и даже "Аэроэкспресс", выросло почти на 30% – до 109 тысяч человек в сутки, и вырастет еще на 20% (до 130 тысяч) к 2025 году", – рассказал Ликсутов.

Заммэра отметил, что здесь установлен огромный навес, который накрывает сразу две платформы общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров. Это соответствует площади двух футбольных полей.

"Такой конструкции нет ни на одной станции Московского железнодорожного узла", – добавил он.

Ранее Ликсутов сообщил, что беспилотный трамвай сможет поехать в Москве в 2022–2023 годах. По его словам, с точки зрения законодательства все сделано для того, чтобы беспилотный транспорт появился как можно быстрее. Заммэра отметил, что беспилотный транспорт может решить проблему нехватки водителей для городского транспорта.