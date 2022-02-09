Ликсутов рассказал о развитии ТПУ "Нижегородская" после запуска БКЛ и МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ежедневный пассажиропоток транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нижегородская" после запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) вырастет до 74 тысяч человек, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Скоро на полную мощь заработает ТПУ "Нижегородская". Он уже объединяет две линии метро, МЦК и железнодорожную станцию, которая в будущем станет частью D4. И это все появилось всего за пять лет. Сейчас пассажиропоток ТПУ – 52 тысячи пассажиров в сутки, после запуска БКЛ и D4 будет 74 тысячи", – рассказал Ликсутов в своей колонке на сайте транспортного комплекса.
По его словам, промышленный район вокруг станции постепенно приобретает комфортный и благоприятный характер. Ликсутов отметил, что здесь строятся детские сады, разбиваются парки, обустраиваются спортивные и игровые площадки.
"В 2016 году здесь была только станция МЦК. Потом по решению мэра Москвы мы передвинули железнодорожную станцию, построили кроссплатформенную станцию Некрасовской линии и строящейся БКЛ", – напомнил он.
Ликсутов добавил, что ТПУ "Нижегородская" станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом Москвы.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в текущем году в столице продолжат интенсивно развивать наземное метро. В частности, завершится реконструкция и строительство 10 станций будущих третьего и четвертого Московских центральных диаметров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: