В России могут запретить рассаживать в самолете родителя и детей до 12 лет

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В России могут внести изменения в правила воздушных перевозок пассажиров, обязав перевозчиков размещать на борту самолета одного из родителей и ребенка до 12 лет на соседних креслах. Соответствующий законопроект разработал глава профильного комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Как пишет ТАСС, копия документа уже направлена на рассмотрение главе Минтранса РФ Виталию Савельеву.

"Перевозчик обязан совместно разместить на борту воздушного судна совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским законодательством РФ приобрел дееспособность в полном объеме до достижения им восемнадцатилетнего возраста, и следующего/(их) вместе с ним ребенка (детей) в возрасте до 12 лет", – утверждается в проекте приказа.

Уточняется, что родитель должен проинформировать авиакомпанию о необходимости совместного размещения до начала регистрации на рейс.

Ранее министерство транспорта предложило выдавать бортпроводникам специальные средства для сдерживания дебоширов. К их числу в ведомстве отнесли пластиковые наручники и нейлоновые ремни.

Отмечалось, что доступ посторонних лиц к спецсредствам должен быть исключен, а члены экипажа обязаны держать под постоянным наблюдением нарушителя, в отношении которого они применены. Кроме того, необходимо не допускать нахождения такого пассажира у прохода или выхода.