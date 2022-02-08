Свыше 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Задержки и отмены рейсов фиксируются в столичных аэропортах. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, изменения затронули 35 рейсов.

Больше всего корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там задержали вылет одного самолета. При этом 21 рейс отменили.

В воздушной гавани Внуково изменили время вылета для 7 самолетов. Кроме того, взлет 2 лайнеров не состоялся вовсе.

В свою очередь, в Домодедово один рейс задержали, а еще 3 вылета отменили.

Причины корректировок неизвестны.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Москвы в Братск, сел в новосибирском аэропорту Толмачево из-за болезни пассажира. Его сняли с рейса и госпитализировали.

До этого самолет компании "Победа", выполнявший рейс Москва – Пафос, совершил вынужденную посадку в Сочи в связи со смертью пассажира. В полете мужчине 1954 года рождения стало плохо. Смерть зафиксировала бригада медиков, прибывшая в аэропорт по вызову.