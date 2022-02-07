Жители Москвы смогут сообщать о "дорожных ловушках"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичи смогут самостоятельно сообщать о "дорожных ловушках". Об этом говорится в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
В публикации отмечается, что "дорожными ловушками" называют участки улично-дорожной сети с двойным толкованием организации дорожного движения. Их выявлением систематически занимаются сотрудники Госавтоинспекции.
"Теперь сообщить о проблемных местах в городе автомобилисты могут с помощью специальной формы. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК с целью выявления мест, где водители массово нарушают правила дорожного движения", – добавили в ведомстве.
При выявлении подобных мест Госавтоинспекция совместно с дорожными службами вносит корректировки в существующую схему организации дорожного движения. Это позволяет сделать процесс передвижения более понятным для водителей.
Организаторами проекта стали Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также Информационный центр по автомобильным дорогам Информавтодор.
Цель проекта – найти на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, а также содействовать устранению подобных проблемных зон.
Ранее сообщалось, что сотрудники столичного управления Госавтоинспекции с 4 по 6 февраля провели операцию "Такси", направленную на профилактику нарушений со стороны таксистов. Особое внимание уделили транспортно-пересадочным узлам, подъездам к торгово-развлекательным центрам, станциям метро, гостиницам, железнодорожным вокзалам и автостанциям.
В Москве состоится рейд, направленный на профилактику ДТП с участием пешеходов
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