Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Технологии

8 февраля, 17:16

Москва 24: специалисты расскажут о развитии информационной инфраструктуры в РФ

технологии пресс-конференция

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

9 февраля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция на тему "Гибридный формат работы как тренд на ближайшие годы: технологический и социально-экономический аспекты".

Пандемия способствовала цифровизации многих сфер, переходу на удаленный формат работы и учебы. Как происходит развитие информационной инфраструктуры в российских городах? Как в 2022 году будет обеспечиваться безопасность российского цифрового пространства и защита персональных данных? Об этом и многом другом расскажут:

  • директор департамента координации программ и проектов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Татьяна Трубникова;
  • директор центра компетенций "Искусственный интеллект" АНО "Университет 2035" Надежда Сурова;
  • заместитель председателя правления ассоциации "Мой бизнес" Кирилл Лило;
  • советник генерального директора Российского фонда развития информационных технологий Василий Овчинников;
  • заместитель генерального директора по правовым вопросам национальной юридической службы "Амулекс" Юлия Галуева;
  • генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева;
  • руководитель направления видеорешений и аксессуаров для совместной работы компании Logitech Ирина Степанова.

Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать