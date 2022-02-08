Москва 24: члены ОП РФ расскажут, как ограничить произвол иностранных соцсетей

9 февраля в Общественной палате РФ пройдет круглый стол на тему "Цензура или модерация: как ограничить произвол иностранных социальных сетей?".

Речь пойдет о том, как иностранные соцсети нарушают права российских пользователей, можно ли этому противостоять.

В мероприятии примут участие председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, члены Совета Федерации и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В качестве модератора дискуссии выступит член комиссии ОП РФ Екатерина Мизулина.

Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.