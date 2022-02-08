Россияне рассказали, как должна выглядеть идеальная соцсеть для детей

8 февраля, 10:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аналитики международной школы программирования "Алгоритмика" выяснили, как должна выглядеть идеальная соцсеть по мнению родителей. Почти половина опрошенных (40%) заявили, что такая соцсеть должна обязательно содержать элементы обучения, сообщает RT.
В числе необходимых функций родители также назвали возможность блокировать взрослый контент и фильтровать всю информацию, которую видит ребенок. Такое мнение высказали по 37% опрошенных.
Каждый четвертый родитель выразил мнение, что общение в детских соцсетях должно модерироваться взрослыми. Еще 22% респондентов убеждены, что все пользователи при регистрации должны проходить обязательную проверку, подтверждающую возраст. Это необходимо, чтобы дети могли общаться только друг с другом, а не с незнакомыми взрослыми.
При этом подавляющее большинство родителей оказались недовольны тем, что их дети смотрят мемы и новости блогеров. Такие ответы дали 95 и 92% респондентов соответственно.
Родители предположили, что в ленте необходимо больше интересных фактов (43%), образовательного контента (38%), а также контента, связанного с дополнительными занятиями ребенка (36%). В качестве развлекательного контента опрошенные предпочли обзоры игр. Данный вариант выбрал каждый пятый респондент.
Кроме того, российские родители признались, что хотели бы, чтобы дети меньше выкладывали свои фото и видео в соцсетях (84%), а больше рассказывали о любимых книгах и фильмах (43%), делились успехами в учебе (37%), своим творчеством и проектами (35%).
Ранее сообщалось, что Минпросвещения и Минцифры разработают детские тарифы интернета. Операторы будут проверять ресурсы и ограничивать некоторые из них.
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