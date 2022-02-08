Аналитик рассказал, как уберечь аккаунт на портале госуслуг от мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для защиты аккаунта на портале госуслуг от мошеннических операций необходимо соблюдать несколько правил. Об этом сообщил аналитик по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Артур Янбулатов РИА Новости.

"Самое главное – приучить себя к так называемой цифровой гигиене и соблюдать правила. Для начала не стоит использовать одинаковые пароли на всех интернет-сайтах и мобильных приложениях", – отметил эксперт.

Янбулатов пояснил, что пароли могут отличаться ненамного, однако, по его словам, если один из паролей попадет в открытый доступ, остальные сервисы будут в безопасности. Аналитик уточнил, что следует ставить пароль минимум из 8 разных символов, для безопасности нужно часто менять пароли и не хранить в местах, где до них могут добраться чужие люди.

Также защитить аккаунт можно с помощью двухфакторной аутентификации. При использовании данной опции пользователь, когда совершает вход в аккаунт, получает код подтверждения по СМС, на почту или видит его в приложении. Если один из контактов будет скомпрометирован или похищен, нужно иметь резервную почту или номер.

По словам специалиста, небезопасно переходить по неизвестным и подозрительным ссылкам из почты или СМС-сообщений, а также сообщать коды подтверждения.

Аналитик напомнил, что, если не следовать мерам безопасности, мошенники могут получить сведения из личного кабинета на "Госуслугах", а с их помощью они способны оформить кредиты в микрофинансовых организациях, использовать электронную цифровую подпись пользователя для подтверждения сделок с недвижимостью или продать персональную информацию в скрытой Сети.

Ранее стало известно о другой мошеннической уловке. Так, злоумышленники притворяются техподдержкой Telegram и предупреждают о возможной блокировке аккаунта. В сообщении от якобы техподдержки пользователей предупреждают, что аккаунт могут заблокировать из-за большого количества жалоб, однако этого можно избежать, если перейти по приложенной ссылке и подтвердить учетную запись.

