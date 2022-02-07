Новая функция появится в WhatsApp

7 февраля, 16:13
Фото: depositphotos/Mactrunk
В настольной версии мессенджера WhatsApp в ближайшее время появится новая функция. Пользователям станет доступна возможность фонового прослушивания голосовых сообщений, сообщает "Газета.ру".
Ожидается, что эта функция позволит не прерывать аудиодорожку при переходе в главное меню или из одного чата в другой. Также пользователи мессенджера смогут ставить голосовые сообщения на паузу, продолжать или прекращать воспроизведение и видеть, когда голосовая заметка завершается.
Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая повысит защищенность пользователей. Речь идет о двухфакторной аутентификации. По словам экспертов, эта функция позволит увеличить безопасность пользователей, которые часто становятся жертвами мошенников.
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