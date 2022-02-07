Сбой произошел в работе Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По состоянию на 12:21 по московскому времени зарегистрировано 660 сообщений о сбоях. 35% пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений, еще у 33% не получается подключиться к серверу, а 31% обращает внимание на некорректную работу приложения.

Жалобы на сбои в Telegram поступают из России, Украины и Белоруссии, а также из Германии и ряда других стран.

4 февраля массовые сбои произошли в работе сразу нескольких сервисов и социальных сетей на территории России. О неполадках сообщали пользователи "ВКонтакте", Instagram и Telegram. Также проблемы были выявлены в функционировании сервисов "Ростелекома".

