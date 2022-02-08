Дело бывшего министра Абызова направили в суд

8 февраля, 14:27
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Генпрокуратура направила в Гагаринский суд Москвы материалы уголовного дела против бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и 11 соучастников преступления. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Отмечается, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Абызова, а также Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан.
"Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), частями 4, 8 статьи 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"), статьей 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), пунктами "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств")", – говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре уточнили, что фигуранты не признали свою вину в совершении данных преступлений. В настоящее время все они находятся под арестом.
Уголовное дело в отношении Михаила Абызова возбуждено в августе 2019 года. По версии следствия, бывший министр нарушил запрет, наложенный на него как члена правительства РФ. В 2018 году он лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.
По данным правоохранителей, 115 миллионов долларов Абызов вложил в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых, который впоследствии реализован не был, а средства подлежали возврату в РФ. Кроме того отмечалось, что в 2012–2018 годах фигуранты похитили у энергетических компаний СИБЭКО и РЭС 4 миллиарда рублей.
В сентябре 2021 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Абызова и Альфа-банка 126,5 миллиона долларов. Соответствующий иск был направлен 4 августа 2021 года. Денежные средства взыскали в пользу государства.
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