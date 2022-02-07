МВД просит суд в Москве арестовать шестерых участников хакерской преступной группировки

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МВД просит Тверской суд Москвы арестовать шестерых участников хакерской группировки, подозреваемых в неправомерном обороте платежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Розину.

"Поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении шестерых человек, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей")", – заявила она.

Розина пояснила, что в ближайшее время суд приступит к рассмотрению ходатайств.

Данная группировка стала третьей, чья деятельность была пресечена правоохранителями с начала 2022 года. Следственные органы не давали официальных комментариев по данному делу.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал восьмерых участников хакерской группировки REvil. По версии следствия, хакеры похищали у иностранцев деньги посредством вредоносного ПО, которые затем тратили на дорогостоящие покупки.