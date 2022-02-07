Дело заведут против новосибирской судьи, помогавшей искать собаку незаконным способом

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Уголовное дело разрешили возбудить в отношении мировой судьи из Новосибирской области Тамары Кошлак, которая незаконным способом помогла коллеге в поисках пропавшей собаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВКСС).
Уточняется, что в 2013 году действующая на тот момент мировая судья Татьяна Лисина обратилась к частному детективу с тем, чтобы тот нашел ее собаку, которую, как она считала, украли. Чтобы ускорить поиски, она попросила свою коллегу Тамару Кошлак изготовить несколько фиктивных судебных постановлений, согласно которым сотовый оператор должен был предоставить данные о телефонных соединениях нескольких абонентов.
Тогда против Лисиной разрешили возбудить уголовное дело, теперь же аналогичное решение принято в отношении ее коллеги.
"ВККС удовлетворила представление СК о даче разрешения на возбуждение уголовного дела (против Кошлак. – Прим. ред.)", – отметили в коллегии.
В поступке судьи усмотрели признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".
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