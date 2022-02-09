Награждение фигуристов ОКР задерживают из-за допинг-теста одного из спортсменов – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Об этом сообщает Inside the Games.
Отмечается, что тест россиянин сдавал перед Играми. По словам пресс-секретаря МОК Марка Адамса, возникшая правовая ситуация является "новой проблемой", в связи с чем он не может говорить о ней на данном этапе.
Первоначально церемония награждения должна была состояться 8 февраля. Однако ее перенесли на неопределенный срок.
Победу в командном турнире Олимпийских игр российские фигуристы одержали 7 февраля. В состав сборной ОКР по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). По итогам командного турнира россияне набрали 74 очка. Серебро получили США, а на третьем месте оказалась сборная Японии.
Российские фигуристы выиграли командные соревнования Олимпиады
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