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Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сумел забить в матче 24-го тура национального чемпионата против "Бернли".

Игра состоялась во вторник, 8 февраля. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Роналду появился на поле на 68-й минуте. Португалец заменил уругвайского нападающего Эдинсона Кавани.

Таким образом, Роналду не забил за "Манчестер Юнайтед" в пятом матче подряд.

Как пишет издание Goal, безголевая серия стала для португальца самой длинной за последние 10 лет.

27 августа прошлого года английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе 36-летнего португальца. Контракт Роналду рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Сам футболист признался, что его очень взволновал и обрадовал переход в "Манчестер Юнайтед".

Роналду получил в команде легендарный седьмой номер. Его ему уступил Кавани, взявший себе 21-й номер.

Позднее Роналду забил 800-й гол в профессиональной карьере. Игрок в очередной раз отличился в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги против "Арсенала".

В свою очередь, доктор математики из Оксфорда Том Кроуфорд создал формулу для определения лучшего футболиста в истории. В результате исследователю удалось установить, что этого звания удостоился форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Его результат составил 537 очков.

На втором месте рейтинга расположился нападающий ПСЖ Лионель Месси. Он набрал 503 балла. Третье место занял Пеле с 459 очками.