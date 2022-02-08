Овечкин рассказал о перенесенном коронавирусе

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass
Капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что перенес коронавирус бессимптомно и за пять дней полностью отдохнул.
"Был сложный период, особенно для моей супруги. Но таковы правила, ничего не поделаешь", – приводит слова Овечкина сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист также отметил, что перед матчами ему предстоит поработать над своей физической формой.
Из-за COVID-19 Александр Овечкин не смог принять участие в Матче всех звезд НХЛ и сыграть против "Эдмонтона". 8 февраля он получил разрешение вернуться в команду и возобновить тренировки.
Спортсмен забил 29 шайб и отдал 29 голевых передач в текущем сезоне НХЛ.
Овечкин вышел в лидеры рейтинга лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ
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