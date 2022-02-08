UEFA проведет расследование по матчу чемпионата Европы по мини-футболу Россия – Украина

Фото: ТАСС/EPA/Gerrit van Keulen
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) открыл дисциплинарное дело по итогам матча полуфинала первенства Европы по мини-футболу между сборными России и Украины, сообщается на сайте.
Отмечается, что инспектор организации проведет расследование по сообщениям о неспортивных инцидентах, произошедших во время игры.
4 февраля сборная России по мини-футболу обыграла команду из Украины в матче полуфинала в Нидерландах. Встреча завершилась со счетом 3:2. Во время игры болельщики сборной Украины скандировали оскорбительные кричалки и разжигающие национальную рознь политические лозунги.
Позднее Российский футбольный союз потребовал начать дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения украинских болельщиков.
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