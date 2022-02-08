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Спорт

8 февраля, 17:55

Число медалей россиян на Олимпиаде будет транслировать Останкинская телебашня с 9 февраля

спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи и гости города с 9 февраля смогут наблюдать количество медалей российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине на медиафасаде Останкинской телебашни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"С 9 февраля на медиафасаде Останкинской башни начнется показ статистики общего количества медалей команды Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине – 2022. Информация будет обновляться ежедневно в 18:00 мск вплоть до окончания Олимпиады – 20 февраля", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что видео с общим количеством медалей у россиян будет чередоваться на медиафасаде Останкинской башни с видеооткрыткой с пожеланием "Удачи нашим олимпийцам!", которую запустили в день открытия Олимпиады.

Также в РТРС сообщили, что 20 февраля в 15:00 по московскому времени Первый канал будет транслировать церемонию закрытия Игр.

Из-за санкций WADA российские спортсмены участвуют в Олимпиаде в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Им запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

Нынешние Игры проходят в Китае с соблюдением максимально строгих санитарно-эпидемиологических мер на фоне ситуации с коронавирусом.

Спортсмены и журналисты живут в специальной изолированной от внешнего мира территории, каждый день они сдают ПЦР-тесты, а передвигаются только на специальных шаттлах, носят маски и перчатки везде, кроме номеров и столовой. Еду при этом участникам Игр доставляют роботы.

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