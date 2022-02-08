Устюгов заявил, что Олимпиада в Пекине станет последней в его карьере

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Олимпиада в Пекине станет последней в карьере двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого спортсмена.
Устюгов отметил, что не сможет выдержать еще один олимпийский цикл.
"Мое тело не выдерживает нагрузок. Последний месяц для меня был очень тяжелым, спасибо всем докторам и массажистам, кто работает со мной", – подчеркнул он.
Спортсмен также добавил, что на Игры в Пекине его притянули за уши.
Ранее сообщалось, что российский биатлонист Максим Цветков стал четвертым в индивидуальной гонке на 20 километров на Олимпийских играх. Золото состязания получил француз Кентен Фийон-Майе. Спортсмен показал результат 48 минут 47,4 секунды, допустив при этом два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым к финишу пришел белорус Антон Смольской (+14,8 секунды; 0 промахов). Третьим дистанцию преодолел норвежец Йоханнес Бе (+31,1; 2).
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