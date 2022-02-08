Сноубордист Уайлд назвал заезд на Олимпиаде эмоциональным

Фото: ТАСС/EPA/Diego Azubel

Российский сноубордист Виктор Уайлд прокомментировал заезд за третье место на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен признался, что никогда не участвовал в заезде за бронзу.

"Это был очень эмоциональный момент – оказаться внизу трассы и пересечь финишную линию", – отметил Уайлд.

При этом он заявил, что хотел бы завоевать золотую медаль.

"Я осознал, что попал в интересную ситуацию. Если бы я проиграл заезд за бронзу, то ничего не получил бы. Если проигрываешь главный финал, то получишь серебро", – сказал Уайлд.

Уайлд занял третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. 35-летний спортсмен победил итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера и взял третью олимпийскую награду в карьере.

