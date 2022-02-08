Хоккеистка сборной ОКР Болгарева заразилась коронавирусом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Хоккеистка Олимпийского комитета России Полина Болгарева получила положительный тест на коронавирус. Об этом заявил главный тренер команды Евгений Бобарико в беседе с РИА Новости.
По его словам, о заражении спортсменки стало известно по приезде в Олимпийскую деревню после матча с Канадой.
"Не знаю, как это происходит", – признался Бобарико.
На Олимпиаде в Пекине Болгарева провела три матча, в которых забросила три шайбы.
8 февраля женская сборная ОКР проведет заключительный матч в рамках группового этапа олимпийского турнира. Россияне сыграют с командой Финляндии.
Ранее сообщалось, что во время хоккейного матча россиянок и канадок в рамках группового этапа турнира на Олимпийских играх в Пекине спортсменки играли в масках. В пресс-службе Федерации хоккея России рассказали, что встреча прошла в соответствии с регламентами.
По данным Федерации, спортсменки обеих команд сдали тесты на коронавирус, которые не были готовы к началу матча. Из-за этого игру отложили на час, а после участницы вышли на лед в масках.
Три хоккеистки сборной ОКР сдали положительные тесты на коронавирус
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