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Российскую бегунью Ирину Давыдову заподозрили в нарушении антидопинговых правил, передает ТАСС.

Как сообщила Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit), спортсменку дисквалифицировали на два года с 17 января 2022 года на основании базы данных московской лаборатории (LIMS).

Россиянка является победителем чемпионата Европы 2012 года в беге на 400 метров с барьерами. За отклонения в образцах крови Давыдова будет лишена золотой и бронзовой медалей 2012 и 2014 года.

В аналогичном нарушении заподозрили прыгуна в длину Кирилла Сухарева, его результаты с 4 июля 2013 года по 14 июля 2014 года аннулированы. Дисквалификация является для россиянина второй, несмотря на завершение карьеры. Сухарев уже отбыл двухлетнее наказание за допинг на выступлениях в период с 15 июля 2014 года по 27 октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что олимпийскую чемпионку по тяжелой атлетике Оксану Сливенко после перепроверки допинг-проб обвинили в приеме анаболических стероидов.

Тогда в пробах еще 12 тяжелоатлетов также были обнаружены следы применения стероидов.

