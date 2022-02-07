В Госдуме оценили успех сборной ОКР по прыжкам на лыжах с трамплина в Пекине

Фото: ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал феноменальным успех сборной ОКР по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине.
Российская команда по прыжкам на лыжах с трамплина заняла второе место на Олимпиаде среди смешанных команд. Ирина Аввакумова, Данила Садреев, Ирма Махиня и Евгения Климова набрали 890,3 балла по итогам четырех попыток.
Свищев отметил, что спортсменам удалось завоевать серебро, несмотря на дисквалификации.
"Сборная России всегда внимательно относится к самым мельчайшим деталям, в том числе к экипировке. А коллегам, которые постоянно пытаются найти у нас то изъяны, то несуществующий допинг, нужно относиться внимательнее к себе, а не искать возможности использования запрещенной экипировки", – сказал Свищев ТАСС.
Также он назвал первую в истории России олимпийскую медаль за прыжки с трамплина большим успехом. Последний раз золото в этом виде спорта завоевал Владимир Белоусов в 1968 году.
В свою очередь, мэр Сочи Алексей Копайгородский в телеграм-канале поздравил с завоеванием серебра участницу сборной ОКР по прыжкам с трамплина, сочинку Ирму Махиню. Он также отметил, что историческое событие произошло в восьмую годовщину зимних Олимпийских игр в Сочи.
Сборная ОКР по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро Олимпиады в Пекине
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