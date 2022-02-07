Врач прокомментировала проведение хоккейного матча в масках на Олимпиаде

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От одного матча, проведенного в масках, здоровье игроков не пострадает. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, организм спортсменов очень тренирован, тем более у хоккеистов олимпийского уровня.

"Они способны играть какое-то время в условиях некоторого ограничения воздуха. Игра в масках была большей нагрузкой, чем обычно. Возможно, это привело к худшим результатам по сравнению с максимальными. Но в целом ничего критического для их здоровья не будет", – отметила Чернышова.

Она добавила, что игру в масках можно сравнить с восхождением на высокую гору, где мало воздуха. При этом врач рассказала, что при игре в масках заразиться коронавирусом от соперницы возможно. Чернышова отметила, что во время матча спортсмены активно дышат, отчего маска быстро становится влажной. В этом случае она начинает пропускать вирусы.

"Но, конечно, то, что все были в масках, – это очень существенный фактор против заражения. Потому что они помогают не столько избежать заражения тому, кто ее надел, сколько позволяют избежать заражения тем, кто находится вокруг него. Главная функция маски – прекратить выброс вируса во внешнюю среду от того, кто может быть заболевшим", – подчеркнула специалист.

Чернышова выразила надежду, что после матча никто не заболеет.

Ранее сообщалось, что во время хоккейного матча россиянок и канадок в рамках группового этапа турнира на Олимпийских играх в Пекине спортсменки играли в масках. В пресс-службе Федерации хоккея России рассказали, что встреча прошла в соответствии с регламентами.

По данным Федерации, спортсменки обеих команд сдали тесты на коронавирус, которые не были готовы к началу матча. Из-за этого игру отложили на час, а после участницы вышли на лед в масках.

