Советский хоккеист прокомментировал матч между женскими сборными ОКР и Канады

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Советский хоккеист, олимпийский чемпион Виктор Шалимов в разговоре с Москвой 24 прокомментировал прошедшую игру олимпийского турнира по хоккею среди женщин между сборными ОКР и Канады, в которой россиянки потерпели поражение.
По мнению Шалимова, решение об использовании спортсменками медицинских масок во время матча и перенос старта игры нельзя считать факторами, повлиявшими на негативный результат россиянок.
"Все находятся в одинаковых условиях. И канадки тоже играли в масках. Это решение Олимпийского комитета. Если две команды согласились, значит, все в порядке. Задержка начала матча в час могла сбить не только наших, но и канадок. Все в равных условиях", – сказал он.
Хоккеист отметил, что финальный счет можно считать справедливым, поскольку разница в уровне команд очевидна. В то же время российские спортсменки показали достойную игру, уверен Шалимов.
"То, что наши сыграли достойно, это точно. Молодцы девчонки! Самое главное, чтобы коронавирус прошел и больше не появлялся", – добавил эксперт.
По словам Шалимова, отсутствие новых случаев заражения коронавирусом подарит болельщикам нормальные и здоровые Олимпийские игры. Он выразил надежду, что COVID-19 обойдет стороной российских олимпийцев и представителей других стран.
"То, что Олимпиада проходит, это все равно здорово. Это преодоление. Для людей хоть какое-то отвлечение от болезней. Есть возможность попереживать за любимые команды и игроков", – заключил Шалимов.
В понедельник россиянки проиграли команде Канады в матче группового турнира Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 6:1.
Шайбу забросила россиянка Анна Шохина. В команде противников отличились Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Эмброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен.
Матч между сборными ОКР и Канады на ОИ в Пекине перенесли на час в связи с задержкой результатов тестов спортсменок на коронавирус. Сама игра прошла в медицинских масках по решению сборных и Международной федерации хоккея (IIHF).
После игры главный тренер женской сборной ОКР Евгений Бобарико сообщил, что две российские хоккеистки – Виктория Кулишова и Ангелина Гончаренко – получили положительные результаты тестов на коронавирус.
Российские и канадские хоккеистки провели матч в медицинских масках
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