ФХР заявила, что матч россиянок против канадок был проведен в соответствии с регламентом

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Матч между женскими сборными России и Канады в рамках группового этапа турнира на Олимпийских играх в Пекине провели в соответствии с регламентом, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Отмечается, что обе команды сдали тесты до 09:00 в полном соответствии с регламентом турнира. Несмотря на это, к назначенному времени начала матча (12:10) данные из лаборатории не поступили.

В связи с этим президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф вместе с директором организации по правовым вопросам Эшли Элерт приняли решение перенести начало встречи на один час.

"Поскольку решение принималось в оперативном режиме, хоккеистки команды Олимпийского комитета России узнали о нем на несколько минут позже соперниц из Канады и успели выйти на лед. Подчинившись требованиям организаторов, команда вернулась в раздевалку. Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с IIHF применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках", – говорится в сообщении.

Результаты тестов на коронавирус поступили организаторам матча по истечении второго периода, после чего IIHF предложила сборным провести третий период без масок. Сборная России предпочла выйти на лед без масок, канадские хоккеистки доигрывали встречу в масках.

В понедельник россиянки проиграли команде Канады в матче группового турнира Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 6:1. Шайбу забросила россиянка Анна Шохина. В команде противников отличились Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Эмброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен.

Матч между сборными ОКР и Канады на ОИ в Пекине перенесли на час. Игра должна была начаться в 12:10 по местному времени (07:10 по московскому времени), однако спортсменки из Канады по неизвестной причине отказались выходить на лед. В итоге россиянки ждали соперниц почти 20 минут, после чего ушли в раздевалку.

