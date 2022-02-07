Женская сборная ОКР по хоккею проиграла Канаде в олимпийском турнире

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Женская сборная ОКР по хоккею уступила команде Канады в матче олимпийского турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:1.

Шайбу забросила россиянка Анна Шохина. В команде противников отличились Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Эмброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен.

Матч между сборными ОКР и Канады на ОИ в Пекине перенесли на час. Игра должна была начаться в 12:10 по местному времени (07:10 по московскому времени), однако спортсменки из Канады по неизвестной причине отказались выходить на лед. В итоге россиянки ждали соперниц почти 20 минут, после чего ушли в раздевалку.

