Светлана Лобода заразилась коронавирусом

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Светлана Лобода заболела COVID-19. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Артистка рассказала в социальных сетях, что пройденный тест на коронавирус показал положительный результат.

"Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением..." – написала Лобода.

В связи с болезнью певица была вынуждена перенести концерт в Минске, который должен был состояться 12 февраля, на 4 марта.

Ранее коронавирусом заразился постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В настоящее время он находится на самоизоляции. В постпредстве пояснили, что Небензя вернется к очной работе, когда сдаст отрицательный тест.