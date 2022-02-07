В России предложили внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Упоминание веры в Бога необходимо внести в перечень традиционных ценностей России. С таким предложением выступил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает ТАСС.

По его мнению, религиозные объединения должны участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение традиционных ценностей. Представитель РЦП подчеркнул, что религиозные убеждения формировали национальное самосознание и ценности народов России.

"Без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл. Сама идея традиционных ценностей непосредственно связана с религиозными традициями, больше ей просто неоткуда взяться. Как для культуролога, для меня этот тезис абсолютно очевиден", – добавил Легойда.

Он отметил, что упоминание веры в Бога уже есть в нормативно-правовой базе страны, Конституции РФ. При этом Легойда подчеркнул, что церковь разделяет принцип невмешательства государства и религиозных организаций в их внутренние дела. Представитель РПЦ добавил, что считает также неприемлемым дискриминацию атеистов или нерелигиозных людей.

Ранее Российский НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева разработал вариант новых "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". В этом варианте к традиционном ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, а также историческая память и преемственность поколений.

Ранее художественные руководители театров согласились с критикой проекта основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Представители театров написали открытое письмо в поддержку главе СДТ РФ Александру Калягину, который выступил с соответствующим заявлением.

