В России предложили внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Упоминание веры в Бога необходимо внести в перечень традиционных ценностей России. С таким предложением выступил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает ТАСС.
По его мнению, религиозные объединения должны участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение традиционных ценностей. Представитель РЦП подчеркнул, что религиозные убеждения формировали национальное самосознание и ценности народов России.
"Без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл. Сама идея традиционных ценностей непосредственно связана с религиозными традициями, больше ей просто неоткуда взяться. Как для культуролога, для меня этот тезис абсолютно очевиден", – добавил Легойда.
Он отметил, что упоминание веры в Бога уже есть в нормативно-правовой базе страны, Конституции РФ. При этом Легойда подчеркнул, что церковь разделяет принцип невмешательства государства и религиозных организаций в их внутренние дела. Представитель РПЦ добавил, что считает также неприемлемым дискриминацию атеистов или нерелигиозных людей.
Ранее Российский НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева разработал вариант новых "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". В этом варианте к традиционном ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, а также историческая память и преемственность поколений.
Ранее художественные руководители театров согласились с критикой проекта основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Представители театров написали открытое письмо в поддержку главе СДТ РФ Александру Калягину, который выступил с соответствующим заявлением.
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