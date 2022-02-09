Сирийский военнослужащий погиб в результате израильской атаки

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Один военнослужащий погиб в результате израильской атаки в Сирии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление командования вооруженных сил САР.

По имеющимся данным, Израиль нанес удар в среду, 9 февраля, в 00:56 из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута. В 01:10 случилась вторая атака.

"Пятеро военных получили ранения, а также есть материальные потери", – заявили в командовании.

Там уточнили, что обстрел со стороны Израиля велся ракетами класса "земля–земля".

"Израиль поразил несколько целей в окрестностях города Дамаска", – добавили в командовании САР.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны Сирии отбивали атаку в небе над Дамаском. Об этом сообщало агентство SANA.

В сирийской столице были слышны многочисленные сильные взрывы.